Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1848 года M CL "Тип 1834-1849" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1848 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 31573 проданному на аукционе Heritage Auctions за 540 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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