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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1848 года M DG "Тип 1848-1855" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1848 года M DG "Тип 1848-1855" - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1848 года M DG "Тип 1848-1855" - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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Для продажи 4 реала 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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