Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1848 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1848 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
Сохранность
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 331 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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