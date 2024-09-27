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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1848 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1848 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1848 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1848 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (20)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (6)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (3)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1296 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 331 EUR
Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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