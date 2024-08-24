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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1848 года "С венком" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1/2 реала 1848 года "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 реала 1848 года "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1848 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Jesús Vico за 3000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
3291 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Jesús Vico - October 9, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 9 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1848 "С венком" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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