Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1848 года "С венком" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1848 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Jesús Vico за 3000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
3291 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 9 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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