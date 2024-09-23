Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1848 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1848 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Soler y Llach (6)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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