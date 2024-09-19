Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1848 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1848 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 380 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
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Дата 17 октября 2022
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Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
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Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
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Дата 28 июня 2017
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 25 мая 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 29 октября 2015
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Дата 22 апреля 2015
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Дата 27 февраля 2014
Сохранность UNC
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