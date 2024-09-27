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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1848 года M DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1848 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1848 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1848 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3892 проданному на аукционе Auction World за 1500000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1848 M DG на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
13335 $
Цена в валюте аукциона 1500000 JPY
Испания 4 реала 1848 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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