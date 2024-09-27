Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1848 года M DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1848 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3892 проданному на аукционе Auction World за 1500000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (1)
Где продать?
Для продажи 4 реала 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск