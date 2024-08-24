Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1848 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1848 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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