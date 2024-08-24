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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1848 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1848 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1848 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1848 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 мараведи 1848 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1848 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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