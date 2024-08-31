Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1860 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1860 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
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Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
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Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
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Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 25 февраля 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 22 сентября 2020
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Дата 24 октября 2019
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
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