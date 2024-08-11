Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1835 года M CR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1835 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5500 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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