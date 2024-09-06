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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1835 M CR
Средняя цена 530 $
Продажи
1 198
Аверс
Реверс
80 реалов 1835 S DR
Средняя цена 400 $
Продажи
0 33

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1835 M CR
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
4 реала 1835 M CR
Средняя цена 130 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
4 реала 1835 S DR
Средняя цена 150 $
Продажи
0 33

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1835 DG Номинал на реверсе
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
8 мараведи 1835 Номинал на реверсе
Средняя цена 110 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
8 мараведи 1835 J Номинал на реверсе
Средняя цена 340 $
Продажи
0 30
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