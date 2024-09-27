Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1835 года S DR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1835 года со знаком S DR. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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