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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1835 года S DR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1835 года S DR - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1835 года S DR - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1835
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1835 года со знаком S DR. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (16)
  • Cayón (3)
  • GMA Numismatica Napoli srl (1)
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (1)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1835 S DR на аукционе Soler y Llach - May 14, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 14 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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