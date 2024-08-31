Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1835 года M CR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1835 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 370 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
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Дата 18 февраля 2024
Сохранность F
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 23 мая 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 30 ноября 2021
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Дата 28 ноября 2021
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Дата 20 июля 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 5 декабря 2019
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Дата 5 июня 2019
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