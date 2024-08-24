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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1835 года S DR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1835 года S DR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1835 года S DR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1835
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1835 года со знаком S DR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Aureo & Calicó (13)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (1)
  • Nomisma (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Продавец Nomisma
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Soler y Llach - October 25, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1835 S DR на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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