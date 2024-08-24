Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1835 года S DR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1835 года со знаком S DR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
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- Tauler & Fau (5)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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