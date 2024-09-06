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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1835 года DG "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1835 года DG "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1835 года DG "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1835
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе" со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (1)
  • SINCONA (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
2052 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
2259 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1835 DG "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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