Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1835 года DG "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе" со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
2052 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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