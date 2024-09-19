Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 12 апреля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 22 февраля 2022
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Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 8 декабря 2020
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Дата 7 ноября 2019
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Дата 18 октября 2019
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Дата 15 октября 2018
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Где продать?
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