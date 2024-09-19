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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1835
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (13)
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  • ibercoin (4)
  • Jesús Vico (3)
  • Monedalia.es (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Soler y Llach (22)
  • Tauler & Fau (12)
Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Numismática Leilões - December 8, 2020
Продавец Numismática Leilões
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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