Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1835 года J "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе" со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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