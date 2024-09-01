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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1835 года J "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1835 года J "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1835 года J "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1835
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1835 года "Номинал на реверсе" со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 361 EUR
Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1835 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1835 "Номинал на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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