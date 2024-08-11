Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1850 года "Тип 1847-1855". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 20 реалов 1850 года "Тип 1847-1855" Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1850 года "Тип 1847-1855" Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1850 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1249 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
Испания 20 реалов 1850 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Испания 20 реалов 1850 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
3745 $
Цена в валюте аукциона 3150 EUR
Испания 20 реалов 1850 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1850 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1850 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 20 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск