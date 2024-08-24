Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1850 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1850 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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