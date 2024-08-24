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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1850 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1850 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1850 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1850 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе ibercoin за 160 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (5)
Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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