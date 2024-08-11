Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1850 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1850 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 30878 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
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Дата 28 февраля 2024
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
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Дата 31 мая 2021
Сохранность F
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