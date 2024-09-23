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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1850 года J "С венком" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1/2 реала 1850 года J "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 реала 1850 года J "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1850 года "С венком" со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 J "С венком" на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1850 "С венком" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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