Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1850 года J "С венком" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1850 года "С венком" со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность F
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Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
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Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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