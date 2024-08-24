Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1850 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1850 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе MDC Monaco за 400 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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