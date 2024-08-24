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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1850 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1850 года Ja "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1850 года Ja "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1850 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе MDC Monaco за 400 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1850 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1850 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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