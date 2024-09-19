Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1850 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1850 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34403 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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