Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1850 года B SM (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1850 года со знаком B SM. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.
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Дата 30 мая 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 8 июня 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 23 декабря 2021
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Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 4 декабря 2019
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Дата 23 октября 2019
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Дата 24 января 2019
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Дата 5 июля 2018
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Дата 18 октября 2017
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Дата 2 февраля 2017
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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