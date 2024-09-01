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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1850 года B SM (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 100 реалов 1850 года B SM - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1850 года B SM - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1850 года со знаком B SM. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1117 $
Цена в валюте аукциона 1025 EUR
Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 710 EUR
Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность AU
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1850 B SM на аукционе Cayón - October 5, 2016
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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