Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1850 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1850 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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