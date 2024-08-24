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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1850 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1850 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1850 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1850 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2873 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 420 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1850 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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