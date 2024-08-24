Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1850 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1850 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2873 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 420 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (7)
- Cayón (3)
- HERVERA (2)
- Jesús Vico (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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