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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1850 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 реал 1850 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1850 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1850 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 21528 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Александр - January 14, 2023
Испания 1 реал 1850 S RD на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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