Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1850 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1850 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 21528 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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