Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1858 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1858 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 62581 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
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Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 18 октября 2022
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Дата 26 августа 2022
Сохранность XF
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Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU
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