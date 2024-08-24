Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1858 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1858 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
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Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 17 января 2023
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 5 марта 2022
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Дата 14 декабря 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 2 июля 2020
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Дата 31 мая 2018
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Дата 18 октября 2017
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Дата 14 декабря 2016
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