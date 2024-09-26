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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1858 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1858 года Восьмиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1858 года Восьмиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1858
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1858 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 100 реалов 1858 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Cayón - June 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Heritage - March 12, 2020
Испания 100 реалов 1858 на аукционе Heritage - March 12, 2020
Продавец Heritage
Дата 12 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Испания 100 реалов 1858 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1858 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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