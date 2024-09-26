Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1858 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1858 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 12 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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