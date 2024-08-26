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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1860 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1860 года Восьмиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1860 года Восьмиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1860
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (174) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1860 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 65558 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 28 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 100 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 485 EUR
Испания 100 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Heritage - March 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Heritage - July 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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