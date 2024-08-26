Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1860 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (174) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1860 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 65558 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 28 июня 2023.
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Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2024
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Дата 10 мая 2024
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Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 23 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2023
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Дата 6 июля 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Сохранность MS65 PCGS
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Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
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