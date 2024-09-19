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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1854 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1854 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1854 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1854
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1854 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Numisor за 1900 CHF. Торги состоялись 19 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 100 реалов 1854 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Испания 100 реалов 1854 на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 88000 JPY
Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 100 реалов 1854 на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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