Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1854 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1854
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1854 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Numisor за 1900 CHF. Торги состоялись 19 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 88000 JPY
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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