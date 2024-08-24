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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1854 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1854 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1854 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1854
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1854 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 32351 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 495 EUR
Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Испания 100 реалов 1854 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 реалов 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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