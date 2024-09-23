Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1860 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (196) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1860 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 64555 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 24 февраля 2021.
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Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 17 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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