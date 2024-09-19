Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1863 года "Тип 1861-1863" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1863 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1709 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2400 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
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- Cayón (1)
- ibercoin (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
2319 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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