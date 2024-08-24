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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

40 реалов 1863 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 40 реалов 1863 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 40 реалов 1863 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 40 реалов
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (172) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 реалов 1863 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 29745 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Испания 40 реалов 1863 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Varesi - May 9, 2023
Продавец Varesi
Дата 9 мая 2023
Сохранность XF
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 реалов 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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