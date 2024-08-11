Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1863 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1863 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
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Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2022
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
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