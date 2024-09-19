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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1863 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1863 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1863 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1863 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Nomisma - January 24, 2023
Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Nomisma - March 7, 2021
Продавец Nomisma
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Nomisma - July 30, 2020
Продавец Nomisma
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1863 на аукционе Nomisma - December 18, 2019
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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