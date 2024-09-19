Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1863 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1863 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
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