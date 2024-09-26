Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1863 года Ba (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1863 года со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1450 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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