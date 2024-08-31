Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1863 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1863 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33309 проданному на аукционе Heritage Auctions за 517 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
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Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 20 января 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS64 NGC
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 31 марта 2016
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Дата 30 октября 2015
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Дата 29 октября 2015
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Дата 23 октября 2013
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