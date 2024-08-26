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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

40 реалов 1863 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 40 реалов 1863 года Восьмиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 40 реалов 1863 года Восьмиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 40 реалов
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 реалов 1863 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 750 USD. Торги состоялись 13 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Испания 40 реалов 1863 на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 реалов 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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