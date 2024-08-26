Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 реалов 1863 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 реалов
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 реалов 1863 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 750 USD. Торги состоялись 13 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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