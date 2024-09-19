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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1863 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 реал 1863 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1863 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1863 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1003 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 140 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (5)
  • Jesús Vico (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Jesús Vico - September 18, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1863 на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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