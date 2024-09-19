Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1863 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1863 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1003 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 140 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.
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Дата 10 ноября 2016
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