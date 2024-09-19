Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1863 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1863 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 110 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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