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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо реал 1854 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 5 сентимо реал 1854 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо реал 1854 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо реал
  • Год 1854
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1854 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо реал 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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