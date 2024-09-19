Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1854 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1854
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1854 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- ibercoin (1)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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