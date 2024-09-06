Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1860 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1860 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Spink UK за 190 GBP. Торги состоялись 14 июля 2015.
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 30 мая 2022
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Дата 29 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 31 мая 2021
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Дата 29 апреля 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 17 сентября 2020
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Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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