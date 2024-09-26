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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо реал 1858 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 сентимо реал 1858 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо реал 1858 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо реал
  • Год 1858
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1858 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1772 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 18 октября 2022.

Сохранность
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо реал 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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