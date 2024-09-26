Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1858 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1858 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1772 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 18 октября 2022.
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 14 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
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Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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