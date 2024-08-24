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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1858 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 4 реала 1858 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1858 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1858
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1858 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88104 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • BAC (7)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (3)
  • Matos, Esteves & Pacheco (1)
  • Soler y Llach (3)
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
756 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 4 реала 1858 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - July 1, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1858 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1858 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1858 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1858 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1858 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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