Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1858 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 4 реала 1858 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1858 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1858
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1858 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4633 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (30)
  • Cayón (13)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (12)
  • ibercoin (8)
  • Jesús Vico (2)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • NOONANS (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Numisor (1)
  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (15)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (9)
  • WAG (1)
Испания 4 реала 1858 на аукционе NOONANS - June 20, 2024
Продавец NOONANS
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 4 реала 1858 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Испания 4 реала 1858 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Jesús Vico - October 4, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 4 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1858 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 реала 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1858 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск