Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1858 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1858 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4633 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
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