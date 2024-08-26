Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1858 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1858 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
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Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Дата 21 июля 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Дата 20 января 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
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